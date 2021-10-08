وزير الدفاع الروسي يتحقق من التقدم في إنجاز الوحش "أنغارا-ايه5"

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في رحلة عمل إلى قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، حيث سيتحقق من التقدم المنجز في تحديث مبنى التجميع والاختبار، وسيتم اختبار مركبة الإطلاق الثقيلة "أنغارا-ايه5".

ووصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في رحلة عمل إلى قاعدة "بليسيتسك" الفضائية حسبما ذكرت مجلة "راسيسكايا غازيتا"، اليوم الجمعة، حيث سيتحقق من التقدم المنجز في تحديث مبنى التجميع والاختبار، وسيتم اختبار مركبة الإطلاق الثقيلة "أنغارا-ايه5".

#Видео Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой на космодром Плесецк, где проверит ход модернизации монтажно-испытательного корпуса, на котором будут испытывать тяжелый ракетоноситель «Ангара-А5».#Минобороны #Шойгу #СергейШойгу #Плесецк pic.twitter.com/SQ7Btv8FCd — Минобороны России (@mod_russia) October 8, 2021

وسيتم تشغيل مبنى التجميع والاختبار الجديد (ميك) في مركز الفضاء "بليسيتسك" بحلول نهاية هذا العام. في 8 تشرين الأول/ أكتوبر، أثناء تفتيش للمركبة الفضائية، أبلغ القائد العام لقوات الفضاء سيرغي سوروفيكين ذلك لوزير الدفاع سيرغي شويغو.

وأوضح سوروفكين ردا على سؤال شويغو حول موعد بدء المجمع بالعمل، أنه سيتم بدء تشغيل المجمع الجديد في نهاية عام 2022.

كما تحدث سوروفيكين عن خطة إطلاق صواريخ حاملة جديدة حتى عام 2027، وأضاف سوروفيكين: "في العام المقبل، سيتم التخطيط لإطلاق صاروخين خفيفين من نوع "أنغارا" وصاروخين من نوع "أنغارا –ايه5"، بهدف استكمال التجارب والبدء في الإنتاج التسلسلي لصواريخ "أنغارا" لمزيد من المهام الفضائية العسكرية".

وظهرت إصدارات مختلفة من مركبات إطلاق "أنغارا" نتيجة لاستخدام أعداد مختلفة من وحدات الصواريخ العالمية عليها، لذلك يتم استخدام وحدة "يو ار إم" في المرحلة الأولى من الصواريخ، و"يو ار إم2" للمرحلتين الثانية والثالثة.

وفقًا لذلك، تم تجهيز حامل الفئة الخفيفة "أنغارا 1.2" بوحدة واحدة من هذا النوع، أما صاروخ الطبقة المتوسطة "أنغارا ايه-3" فثلاثة، و"أنغارا-ايه5" خمسة، وأخيرا "أنغارا-ايه7" بسبع وحدات.