الدفاع الروسية تنشر صورة أول صاروخ فضائي روسي خفيف الوزن

نشرت وزارة الدفاع الروسية المظهر والخصائص التقنية لمركبة الإطلاق الروسية الجديدة خفيفة الوزن إيركوت، والتي من المقرر إطلاقها من قاعدة بليسيتسك الفضائية في عام 2024.

المعلومات واردة في العدد القادم من المجلة العلمية لشركة الفضاء والصواريخ Energia "Space Engineering and Technology".

وردت التقارير عن تطوير مجمع الصواريخ الفضائية المتنقلة العالمي "إيركوت" في روسيا في نهاية سبتمبر/أيلول من التقرير السنوي للمؤسسة الحكومية "روسكوسموس".

وقال المقال: "فيما يتعلق بمسألة تطوير مركبات الإطلاق فائقة الخفة المحلية، تجدر الإشارة إلى المشروع الذي يتم تطويره من قبل المتخصصين في TsNIIMash JSC لإنشاء مركبة إطلاق إركوت فائقة الخفة".

نشرت المقالة مظهر الصاروخ. ويلاحظ أنه من المخطط إطلاقه من قاعدة بلسيتسك الفضائية. من المتوقع أن يكون للصاروخ نسختين - يمكن التخلص منه وقابل لإعادة الاستخدام (مع عودة الأجنحة). تاريخ الإطلاق الأول لكلا النوعين هو 2024.

يبلغ وزن إطلاق النسخة الأولى 23.6 طنًا، والنسخة الثانية - 25 طنًا. النوع الأول سيكون قادرًا على إطلاق 584 كيلوغرامًا من البضائع في مدار أرضي منخفض (200 كيلومتر) ، و 84 كيلوغرامًا في مدار ثابت بالنسبة للأرض، والنوع الثاني - 398 كيلوغرامًا و 60 كيلوغرامًا، على التوالي. من المخطط استخدام بخار الأكسجين والميثان في الصاروخ والهبتيل مع الأميل في المرحلة العليا (تسمى "وحدة الأوج") كوقود.