موظفون من السفارة الأمريكية يسرقون حقيبة أحد سكان موسكو... فيديو

ذكرت وزارة الداخلية الروسية أن ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية سرقوا حقيبة ظهر من أحد سكان موسكو في مقهى في العاصمة، وبلغ حجم الضرر 15 ألف روبل.

وطالبت الشرطة، البعثة الدبلوماسية الأمريكية برفع الحصانة الدبلوماسية عن المشتبه بهم وهم موظفون إداريون وفنيون بالسفارة الأمريكية في موسكو، من أجل تقديمهم للعدالة.

وفي وقت سابق، أرسلت وزارة الخارجية مذكرة إلى سفارة الولايات المتحدة تطلب فيها رفع الحصانة عن الطاقم الإداري والفني للبعثة الدبلوماسية الأمريكية. إذا رفضت، فسيتعين عليهم مغادرة أراضي روسيا.

وغضب قرّاء صحيفة "واشنطن بوست" من تصرف ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية، يشتبه في قيامهم بسرقة حقيبة ظهر من أحد سكان موسكو في أحد المقاهي.