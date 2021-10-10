طائرة خفيفة على متنها مظليون تتحطم في تتارستان... صور وفيديو

تحطمت الطائرة ذات المحرك الخفيف إل-410، وفقًا للبيانات الأولية، في تتارستان، حسبما أفادت الإدارة الرئيسية في وزارة الطوارئ الروسية في تتارستان.

وقالت: "في الساعة 9.23 صباحًا، تم تلقي رسالة حول تحطم طائرة خفيفة بالقرب من قاعدة ريس في مدينة مينسيلينسك. المعلومات أولية، وحدات حامية مينسيلينسك للإطفاء والإنقاذ في طريقها إلى مكان الحادث.

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وفقا للإدارة، كان هناك 23 شخصا على متن الطائرة (معظمهم مظليين). سحب رجال الإنقاذ سبعة مصابين من الطائرة، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من الوصول إلى البقية.

وأكدت أن سبب الحادث عطل في الطائرة.

وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إنه وفقا للبيانات الأولية توفي 16 شخصا وطيارو الطائرة، وتم نقل 7 أشخاص إلى المستشفى.

L410 هي طائرة ذات محركين للخطوط الإقليمية. تم تطوير الطائرة في أواخر الستينيات في شركة ليت التشيكوسلوفاكية. بدأ التشغيل التجاري للطائرة في عام 1973.