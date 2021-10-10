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    وادي نهر تشوليشمان في جمهورية ألتاي، روسيا

    غابة راقصة ومناظر خلابة...7 حدائق وطنية في روسيا تخطف الأنفاس

    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    روسيا
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    تعد الحدائق الوطنية في روسيا ظاهرة جديدة نسبيا، على الرغم من حقيقة وجود الموارد الطبيعية لفترة طويلة، فقد نشطت في السنين الأخيرة عملية تنظيم الرحلات السياحية إلى هذه المناطق.

    تتميز روسيا بتعدد وتنوع طبيعتها ومناخها الأمر الذي يمنح الراغبيين بالسياحة الطبيعية بمشاهدة مناظر متنوعة ومختلفة في بلد واحد.

    جزيرة فرانغيلية ( تشوكوتكا)

    جزيرة فرانغيلية الروسية
    © Sputnik . Alexander Lyskin
    جزيرة فرانغيلية الروسية

    منذ ما يقرب من خمسة آلاف عام، عاش آخر حيوانات الماموث على هذا الكوكب في هذه الجزيرة. وهذه واحدة من المحميات الطبيعية في أقصى شمال العالم، وتعيش الدببة القطبية هنا بأعداد كبيرة. بالإضافة إلى ذلك يمكن العثور على حيوانات الفظ والحيتان الرمادية وعدد كبير من الطيور التي يعيش الكثير منها في هذه المنطقة فقط.

    يمكن رؤية معظم الدببة القطبية في أواخر الصيف وأوائل الخريف، عندما يذوب الجليد من البحر، تبدأ الدببة في اصطياد حيوانات الفظ (عادة ما تكون صغارًا ، حيث يصعب عليهم التعامل مع فظ بالغ). 

    كيفية الوصول إلى هناك: بالطائرة إلى أنادير، ثم بالسفينة السياحية.

    محمية "شولجان طاش" الطبيعية

    محمية شولجان طاش الطبيعية
    © Sputnik . Sergey Pyatakov
    محمية "شولجان طاش" الطبيعية

    يأتي السياح إلى هذه المحمية، أولاً وقبل كل شيء، لرؤية كهف كابوفا الشهير، هناك العديد من الطرق البيئية، أحدها يبلغ طوله كيلومترين ويؤدي مباشرة إلى المدخل، في الداخل يمكنك رؤية اللوحات الصخرية للعصر الحجري القديم، والتي تصور الحيوانات ومشاهد الصيد وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالأشخاص القدامى. كما ويمكن مشاهدة كهوف اخرى بالإضافة للانهار الجبلية، ويمكنك ركوب الطوافات وقضاء الليل في منازل صديقة للبيئة.

    كيفية الوصول إلى هناك: بالطائرة إلى أوفا ثم بالسيارة.

    محمية "كرونوتسكي" الطبيعية ( كامتشاتكا)

    محمية كرونوتسكي الطبيعية
    © Photo / Maria Vashchuk
    محمية كرونوتسكي الطبيعية

    تعتبر كامتشاتكا حديقة وطنية كبيرة. عامل الجذب الرئيسي الذي يأتي إليه السياح من جميع أنحاء البلاد هو "وادي السخانات"، والذي يمكن رؤيته بكل مجده أثناء رحلة بطائرة هليكوبتر.

    يمكنك المشي في هذه الحديقة فقط على طول مسارات المشي لمسافات طويلة لأسباب تتعلق بالسلامة، ولكن من خلالها تفتح أكثر المناظر روعة. إذا كنت ترغب في رؤية الدببة البنية وهي تصطاد، يجب عليك أيضًا الذهاب إلى محمية South Kamchatka للحياة البرية المجاورة.

    كيفية الوصول إلى هناك: بالطائرة إلى بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

    "لينسكي ستولبي" (ياقوتيا)

    لينسكي ستولبي (منتزه طبيعي)
    © Sputnik . Anton Denisov
    "لينسكي ستولبي" (منتزه طبيعي)

    يبلغ طول المنتزه الطبيعي أربعين كيلومترا من الجروف الصخرية التي يصل ارتفاعها إلى مائة متر، والتي تمتد على طول ضفاف نهر لينا. وتم تصميم طرق خاصة للسائحين المجهزين. هناك مسارات بيئية بسيطة، يمكنك من خلالها التعرف على النباتات والحيوانات المحلية ومشاهدة مناظر جميلة، بالإضافة لمسارات أكثر صعوبة، مع صعود تسلق الجبال إلى الصخور.

    كيفية الوصول إلى هناك: بالطائرة إلى ياكوتسك، ثم بالقارب.

    الحديقة الوطنية "كورشسكايا كوسا" ( منطقة كالينينغراد)

    الحديقة الوطنية كورشسكايا كوسا
    © Sputnik . Alexey Danichev
    الحديقة الوطنية "كورشسكايا كوسا"

    تشتهر بشواطئها الرملية الواسعة، ومع ذلك فهي جميلة في أي وقت من السنة. واحدة من أكثر الأماكن إثارة للاهتمام هنا هي ما يسمى بـ"الغابة الراقصة". في أوائل الستينيات من القرن العشرين، زرعت أشجار الصنوبر، وبدأت جذوعها تتجعد فجأة عند القاعدة ذاتها. لا يوجد حتى الآن تفسير لا لبس فيه لهذه الظاهرة ، لكنها تبدو رائعة. يمكنك المشي في الغابة فقط على طول مسارات المشي، ولا يمكنك لمس أي شيء ، وإلا، كما تقول الأساطير المحلية ، ستأخذك الأشجار ولن تسمح لك بالرحيل أبدا.

    تعتبر الحديقة مكانا شهيرا بين السياح، لذلك لن تكون هناك مشاكل في الفنادق والمطاعم. يوصى بشدة بالتخييم الفخم للاستمتاع بالطبيعة والراحة في نفس الوقت.

    كيفية الوصول إلى هناك: بالطائرة إلى كالينينغراد، ثم بالطائرة العادية.

    "لوسيني أوستروف" ( منطقة موسكو)

    لوسيني أوسترف ضواحي موسكو
    © Sputnik . Yuri Cover
    "لوسيني أوسترف" ضواحي موسكو

    منطقة طبيعية ضخمة، تحتوي على ممر بيئي واحد "الغابة المحجوزة"، والذي يمكنك المشي فيه على مهل في 40 دقيقة. المناظر من الممر خلابة، حيث تشاهد الأشجار والطيور ومن الصعب للغاية مقابلة حيوان الأيل وهو يمشي بحرية في الحديقة على الرغم من أنه قد تم تسجيل بعض هذه المشاهدات، ولكن للتأكد من ذلك، يمكنك الذهاب إلى محطة Losinaya البيولوجية

    كيفية الوصول إلى هناك: بالحافلة من محطتي مترو "فدنخا" أو "بولفار".

    محمية بارغوزينسكي ( جمهورية بورياتيا)

    محمية بارغوزينسكي
    © Sputnik . Petr Petrovich Malinovsky
    محمية بارغوزينسكي

    توجد العديد من المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية والمحميات بالقرب من بحيرة بايكال، لكن هذه المحمية تعتبر الأقدم. تقع على الساحل الشمالي الشرقي للبحيرة، على الجانب الغربي من سلسلة جبال بارغوزينسكي. تم بناء هذه المنطقة في المقام الأول لدراسة والحفاظ على سكان السمور. اليوم هو معروف أيضا بين السياح، الذين يتوقعون من يونيو إلى سبتمبر. بالنسبة لهم ، تم بناء طريقين هنا، الأول يمتد على طول شاطئ بحيرة بايكال، والثاني على طول سلسلة تلال بارغوزينسكي، حيث يمكنك أن ترى كيف تتغير الطبيعة مع التسلق.

    كيفية الوصول إلى هناك: بالطائرة إلى أولان أودي ، ثم بالسيارة.

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