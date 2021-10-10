الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري تعلق على التصريحات حول نسخ التكنولوجيا الأمريكية

أعلنت المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، فاليريا ريشيتنيكوفا، اليوم الأحد، أن روسيا لا تجري حاليًا تعاونًا عسكريًا تقنيًا مع أفغانستان، وبالتالي فإن أي تصريحات لترامب حول تورط متخصصين روس في نسخ التكنولوجيا الأمريكية هي تكهنات لا أساس لها من الصحة.

وقالت ريشيتنيكوفا لوكالة "سبوتنيك": "كما صرحت سابقاً الخدمة الفيدرالية، فإن التعاون العسكري التقني مع أفغانستان لا يتم تنفيذه في الوقت الحالي. وأي تكهنات بأن متخصصينا قد يكونون متورطين في نسخ أي تقنية أمريكية ليس لها أساس".

وأضافت أن "العالم يضطر مرة أخرى لمشاهدة مسلسل مفضل يسمىhighly likely".

هذا وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في وقت سابق، إن روسيا والصين قامتا بتفكيك مروحيات "أباتشي" الهجومية التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان ودرستها وستصنعان قريبًا أفضل تقنياتهما.

وأشار لاحقا عضو مجلس الخبراء لدى هيئة رؤساء شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي، فيكتور موراكوفسكي، أن المتخصصين الروس قاموا بدراسة "أباتشي" قبل وقت طويل من مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان ولم يجدوا شيئًا مفيدًا لأنفسهم.