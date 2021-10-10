تركيا تعزي بضحايا حادث تحطم الطائرة في تتارستان

أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها لذوي الضحايا في حادث تحطم طائرة "إل-410" في تتارستان.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها: "نشعر بالحزن عندما علمنا بمقتل 16 شخصًا على متن الطائرة المحطمة في جمهورية تتارستان وإصابة ستة على الأقل، ونعرب عن تعازينا لأسر القتلى وللحكومة الروسية في هذا الحادث، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

View this post on Instagram A post shared by NEWS_RUSSIA27 (@newsrussia_27)

وفي وقت سابق، تحطمت الطائرة ذات المحرك الخفيف "إل-410"، وفقًا للبيانات الأولية، في تتارستان، حسبما أفادت الإدارة الرئيسية في وزارة الطوارئ الروسية في تتارستان.

وقال بيان لوزارة الطوارئ: "في الساعة 9.23 صباحًا، تم تلقي رسالة حول تحطم طائرة خفيفة بالقرب من قاعدة ريس في مدينة مينسيلينسك. المعلومات أولية، وحدات حامية مينسيلينسك للإطفاء والإنقاذ في طريقها إلى مكان الحادث.

وفقا للإدارة، كان هناك 23 شخصا على متن الطائرة (معظمهم مظليين). سحب رجال الإنقاذ سبعة مصابين من الطائرة، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من الوصول إلى البقية.

وأكدت أن سبب الحادث عطل في الطائرة.

وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إنه وفقا للبيانات الأولية توفي 16 شخصا وطيارو الطائرة، وتم نقل 7 أشخاص إلى المستشفى.