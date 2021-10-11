أطباء روس يوضحون مدة استمرار الإصابة بفيروس كورونا

قال أطباء في معهد موسكو لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة لوكالة "سبوتنيك" إن مدة استمرار الإصابة بفيروس كورونا تبلغ 11 يومًا في المتوسط، لكن يمكن للبعض أن يتعافى في غضون يومين فقط.

كما أوضحت نائب مدير قسم العمل السريري في معهد موسكو لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، تاتيانا روزخينتستوفا، أنه يمكن أن يستمر المرض حتى 28 يومًا، بينما يرتبط بعد اليوم الرابع عشر بمضاعفات معينة.

وأضافت: "في بعض الحالات، تستمر أعراض المضاعفات لأكثر من ثلاثة أشهر وتصل إلى ستة أشهر، وأحيانًا أطول".

أشارت الباحثة المبتدئة في القسم العلاجي بالمعهد الطبيب العلاجي داريا خافكينا إلى أن مدة المرض تعتمد على توقيت وصحة العلاج، وكذلك على خصائص الإنسان.

وأكد الخبراء على أن مدة الإصابة عند الناس الذين تلقوا التطعيم أقصر بكثير من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، في وقت سابق، أن الجزء الأكبر من مرضى الفيروس التاجي الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات الروسية لم يتم تطعيمهم.