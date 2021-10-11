شركة "سوخوي" تنتج 3 طائرات حربية خارقة في آن واحد...أسلوب ناجح

وأنتجت شركة واحدة، وهي شركة "سوخوي"، جميع المقاتلات الثورية الثلاث، مقاتلة "سو-57" وطائرة "إس-70" (أوخوتنيك) المسيّرة ومقاتلة "سو-75 تشيك مات" أو كما تعرف بـ"كش ملك".

وكشف مسؤول في شركة "سوخوي" لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، كيف تمكنت الشركة من إنتاج 3 طائرات ذات قدرات خارقة في آن واحد تقريبا.

وتبين من شرح سيرغي بيبيكوف، رئيس فريق مخترعي طائرة "أوخوتنيك"، أن تحقيق النجاح يكمن في مواصلة العمل في عدة مشاريع في آن واحد.

وقال رئيس فريق مصممي طائرة "أوخوتنيك" إن مواصلة العمل في عدة مشاريع أهم أسلوب لعمل صُناع طائرات "سوخوي"، حيث يبدأون العمل في مشروع جديد قبل إنجاز المشروع الذي يعملون فيه في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن أسلوب العمل هذا يمكّنهم من تحقيق التقدم المتواصل ومواكبة تقدم الصناعة العالمية للطائرات العسكرية.