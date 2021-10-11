الداخلية الروسية قلقة إزاء تنامي إدمان المخدرات في أوكرانيا

أعرب وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف عن قلقه إزاء تنامي "إدمان المخدرات في أوكرانيا"، التي تستخدم موانئها في عبور المواد الأفيونية من أفغانستان، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة إيرينا فولك.

وجاء ذلك أثناء تحدث كولوكولتسيف في اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، الذي عقد عن بعد بتقنية الفيديو وفقا لفولك.

ونوه إلى أن العمل المشترك لمكافحة التطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية لا يزال يمثل أولوية لتعاون السلطات التنفيذية في دول رابطة الدول المستقلة، وتم تسمية الوضع في أفغانستان كعامل مهم يمكن أن يؤثر على حالة الأمن العام في العالم ككل.

وقالت فولك: "بحسب الوزير الروسي، بالإضافة إلى مخاطر النشاط الإرهابي والمتطرف، من الضروري مراعاة التأثير التقليدي للعامل الأفغاني في جرائم المخدرات، الإدمان المتزايد للمخدرات في أوكرانيا، التي تستخدم موانئها في تهريب المواد الأفيونية الأفغانية والعقاقير الاصطناعية التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة على أراضيها، هي أيضًا مصدر قلق".

وأشارت فولك، بأن كولوكولتسيف اقترح على زملائه إنشاء سجل مشترك بين الدول المشاركة للموارد التي تنشر معلومات غير قانونية حول المخدرات من أجل منعها من قبل الهيئات المرخصة، ويوجد مثل هذا السجل في روسيا منذ عام 2012.