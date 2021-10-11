الروسي للاستثمارات المباشرة: مقال صحيفة "ذا صن" حول سرقة معادلة اللقاح كذب صارخ

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن مقال صحيفة "ذا صن" البريطانية حول سرقة روسيا معادلة لقاح "سبوتنيك V" المضاد لـ "كوفيد-19" من أسترازينيكا "أخبار كاذبة".

موسكو– سبوتنيك. وجاء في بيان الصندوق: "أنباء وسائل الإعلام البريطانية حول أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي مؤسس على دراسات لقاح أسترازينيكا هي أخبار كاذبة وكذب صارخ يستند إلى مصادر مجهولة الهوية".

وفنّد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، قائلا: "هذه الجريدة ليست متخصصة في العلوم، ونتعامل مع ما تنشره على هذا الأساس".

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير كروغلي، أن معهد "غاماليا" الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، لديه خبرة تطوير لقاحات أكثر من 60 عامًا، ولا يحتاج لاستخدام أسرار الآخرين.