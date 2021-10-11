بوتين يهنئ المستشار النمساوي الجديد ألكسندر شالنبرغ

أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث برقية تهنئة إلى ألكسندر شالنبرغ، بتوليه منصب المستشار النمساوي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص البرقية: "آمل أن يساهم عملكم على رأس الحكومة في زيادة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لصالح شعوبنا ولمصلحة تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية".

وأعلن مستشار النمسا السابق، سيباستيان كورتس، قبل أيام، استقالته من منصبه، وذلك على خلفية التحقيق معه في قضايا فساد.

وجاء قرار الاستقالة بعد مداهمة نفذتها السلطات الأمنية في النمسا، بتاريخ الـ 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لمكاتب ومقر حزب المستشار النمساوي، في إطار التحقيق معه في تهم "اختلاس أموال عامة وتقديم رشاوي" لمركز استطلاعات رأي مقابل "تغطيات إيجابية" عنه وعن وحزبه خلال الانتخابات، الأمر الذي نفا المستشار السابق، مؤكدا أنها اتهامات "مصطنعة".