بوتين يبحث مع ماكرون وميركل التسوية الأوكرانية وقضايا دولية

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، هاتفيا، الوضع الصعب على خلفية تعطل عملية حل الصراع الأوكراني الداخلي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية: "نوقش الوضع المثير للقلق فيما يتعلق بتعطيل عملية حل النزاع الداخلي فب أوكرانيا، وأشار القادة الثلاثة إلى أهمية تنفيذ اتفاقات مينسك لعام 2015 كأساس لا جدال فيه للتسوية، كما أكدوا اهتمامهم في زيادة تنسيق جهود روسيا وألمانيا وفرنسا ضمن صيغة نورماندي".

وذكر البيان أنه "مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي الصعب في تسوية النزاع في جنوب شرق أوكرانيا، أصدر القادة تعليماتهم لمستشاريهم السياسيين ووزارات الخارجية لتكثيف الاتصالات والعمل على مسار رباعية نورماندي".

وأوضح البيان أن "تم الاتفاق على الاستمرار، من خلال القنوات ذات الصلة، في دراسة المتطلبات الأساسية للتنظيم المحتمل، إذا كان ذلك مناسبًا، لقمة نورماندي".

وأضاف البيان انه "خلال المحادثة أثيرت بعض القضايا الدولية الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية".

يذكر أن صيغة "رباعية نورماندي" شكلت في السادس من يونيو/ حزيران عام 2014، في مدينة نورماندي على هامش الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ70 لإنزال قوات الحلفاء، وبهذه الصيغة عقد زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، عدة اجتماعات لمناقشة تسوية النزاع في دونباس.