زلزال بقوة 5.8 درجة يهز جزر الكوريل الروسية

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، جزر الكوريل الروسية.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، وقع الزلزال على عمق 59.8 كيلومتر.

وأكدت أنه حسب المعطيات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار.

Prelim M5.8 Earthquake Kuril Islands Oct-11 23:09 UTC, updates https://t.co/yg0f9ht2YZ — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) October 11, 2021

كما لم تصدر أي إنذارات بشأن احتمال موجات مد عاتية (تسونامي).

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