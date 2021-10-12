مهن ستختفي وأخرى ستظهر... خبير روسي يوضح شكل سوق العمل في المستقبل القريب

تحدث المدير التنفيذي لخدمة "Rabota.ru" فاديم شابوفالوف، في إطار مشروع "Lenta.ru" للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس مصرف "سبيربنك" الروسي، عن المهن التي ستصبح ضرورية والمهن التي ستختفي في المستقبل القريب.

وفقًا لشابوفالوف، ستظهر مهن جديدة عند تقاطع الصناعات المستقبلية، وسوف يرتبط الكثير منها بتكنولوجيا المعلومات، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمشروع.

قال شابوفالوف: "من بين المهن المستقبلية، يمكننا أن نسمي على سبيل المثال المتخصصين في الطاقة البديلة، ومتخصصي التحول الرقمي، وكذلك المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي".

بالإضافة إلى ذلك، ستكون تخصصات المستقبل القريب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتكيف المجتمع مع التقنيات الجديدة وتنفيذها العضوي.

وأضاف: "يتم تغيير مفهوم المهنة، ويتم استبدال التخصص المعتاد بمجموعة من الكفاءات المتخصصة، والتي يمكن من خلالها الاتصال بأداء الوظائف المختلفة، فضلاً عن أنشطة المشروع".

وأكد شابوفالوف أنه في الوقت نفسه، لن يؤدي ظهور مهن جديدة مرتبطة مباشرة بالروبوتات والأتمتة إلى إقصاء الناس تمامًا من سوق العمل بل سيتعين عليهم تطوير مهاراتهم بمنحى معين يتماشى مع متطلبات سوق العمل.