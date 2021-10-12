باحثة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بلقاح "سبوتنيك V"

قالت الباحثة العلمية في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، إن المنظمة تعوِل على اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، واصفة إياه بأنه "لقاح جيد جدا" وفقا للبيانات الأولية.

وقالت الباحثة لوكالة "سبوتنيك": "هناك بعض المستندات القانونية التي يجب توقيعها من الطرفين قبل مواصلة العملية [قيام منظمة الصحة العالمية بتقييم اللقاح للاستخدام الطارئ]. أعتقد أننا توقفنا عند هذه المرحلة... لقد أكدت لنا السلطات الروسية أنه سيتم توقيع المستندات قريبا، وعندما يتم ذلك -وهو ما ننتظره- سيتم استئناف عملية تقييم الملف واستئناف الحوار، ثم التخطيط لإرسال لجنة تفتيش".

وتابعت الباحثة بمنظمة الصحة العالمية: "إذا تم توقيع المستندات خلال الأيام المقبلة، سيتم بعدها استئناف التقييم، فمن المحتمل جدا أن يتم التفتيش قبل نهاية العام، وإنجاز العملية".

وأضافت الباحثة: "نأمل أن يتم اعتماد "سبوتنيك V"، وفقا للبيانات التي رأيناها، فإنه لقاح جيد جدا".