لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تؤكد إحباط 29 عملا إرهابيا في شمال القوقاز خلال 3 سنوات

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، اليوم الثلاثاء، إحباط 29 عملا إرهابيا في شمال القوقاز، خلال 3 سنوات، والقضاء على 84 مجرما واعتقال 379 من المتواطئين.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب : "خلال ثلاث سنوات تم إحباط 29 عملا إرهابيا في شمال القوقاز، والقضاء على 84 مجرماً، واعتقال 379 متواطئا".

وأضاف البيان: "تم عقد اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في موسكو، جرى خلاله بحث مسائل منع التهديدات الإرهابية في شمال القوقاز. ووضعت تدابير لتحسين أنشطة مكافحة الإرهاب في إقليم شمال القوقاز الاتحادي".

والجدير بالذكر، أن بعض مناطق روسيا الاتحادية، وبالذات مناطق شمال القوقاز الروسي، تأوي العديد من الجماعات الإرهابية وفلول المنظمات المتطرفة والمتشددة، والتي تتقاسم بشكلٍ أو بآخر الأفكار المتطرفة مع منظمات إرهابية عالمية كتنظيم "داعش" [المحظور في روسيا].