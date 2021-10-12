سوق السلاح في الولايات المتحدة يخسر الشركاء الروس بسبب العقوبات الأمريكية

يمكن للشركات الروسية المصنعة لخراطيش الأسلحة المدنية أن تقلل بشكل كبير من وجودها في أكبر سوق تصدير لها ألا وهو الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شبكة "أر بي كي".

وتتم صياغة القيود المفروضة بأن ترفض الطلبات الجديدة أو المقدمة بالفعل، ثم تتم الموافقة عليها بعد للحصول على إذن لاستيراد أسلحة نارية أو ذخيرة من روسيا.

وأعلنت واشنطن في أغسطس/آب فرض عقوبات على استيراد أنواع معينة من الأسلحة النارية الروسية والذخيرة، وكذلك تصدير المنتجات والتقنيات النووية والصاروخية، بسبب ما سمته "استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية"، حيث دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول وستكون سارية لمدة عام على الأقل.

وفرضت واشنطن علاوةً على ذلك قيودًا على استيراد أنواع معينة من الأسلحة النارية الروسية، فضلاً عن تصدير التكنولوجيا النووية، نتيجة لذلك، بدأ مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في وزارة العدل الأمريكية في رفض الطلبات الجديدة أو التي لم تتم الموافقة عليها بعد من الأمريكيين لاستيراد هذه المنتجات للاستخدام المدني، واستمرت مبيعات التراخيص الصادرة بالفعل منذ عامين.

وشكلت صادرات الخراطيش الروسية إلى الولايات المتحدة أكثر من 21 في المائة من إجمالي واردات البلاد، ما يجعلها رائدة وثقة بين الموردين، في الوقت نفسه، تقدر المبيعات السنوية بأكثر من مائة مليون دولار. بشكل عام، توفر روسيا حوالي أربعة بالمائة من احتياجات سوق الولايات المتحدة بأكمله لذخيرة الأسلحة النارية، بما في ذلك الإنتاج المحلي للولايات المتحدة.