روسيا تحدد موعد إطلاق أول مهمة إلى كوكب الزهرة

قالت ليودميلا زاسوفا، رئيسة مختبر التحليل الطيفي للأجواء الكوكبية في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية، إنه من المقرر إطلاق أول مهمة إلى كوكب الزهرة في التاريخ الروسي الحديث في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2029.

وقالت زاسوفا: "نحن نتحدث عن محطة "Venera-D" بين الكواكب، والتي تتكون من مركبات مدارية وهبوطية من أجل دراسة شاملة لغلاف كوكب الزهرة وسطحه وهيكله الداخلي والبلازما المحيطة به".

وأضافت: "يتضمن برنامج استكشاف الكواكب مهمتين أخريين، في يونيو 2031 مواصلة دراسة الغلاف الجوي للكوكب، وفي يونيو 2034 تقديم عينات من الغلاف الجوي والهباء الجوي وربما التربة ونقلها من كوكب الزهرة إلى الأرض".

تتمتع روسيا بخبرة واسعة تساعدها في استكشاف كوكب الزهرة، حيث كان يطلق على الكوكب سابقا "الكوكب السوفيتي"، حيث قام الاتحاد السوفيتي في المجموع بعشر عمليات إطلاق ناجحة إلى كوكب الزهرة.

ومع ذلك في التاريخ الروسي الحديث، ستكون هذه أول مهمة لكوكب الزهرة، على الرغم من وجود أدوات روسية على المركبات الأجنبية التي درست الكوكب.