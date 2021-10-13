أطباء المستقبل... الذكاء الاصطناعي يتمكن من تحليل نتائج الصور الشعاعية في روسيا

بدأت تقنيات الذكاء الاصطناعي في العاصمة الروسية موسكو بدعم اتخاذ القرارات الطبية بعد تحليل نتائج التصوير الشعاعي المقطعي للدماغ.

قالت الخدمة الصحفية لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية الروسية (NTI) إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمكنت من تحليل بيانات التصوير المقطعي المحوسب للمرضى، بحسب ما ذكرت صحيفة "ازفستيا".

وجاء في بيان الخدمة: "الذكاء الاصطناعي يبحث عن بؤر النزيف وفي غضون دقائق قليلة يعطي النتيجة، ما يساعد الأطباء على اتخاذ قرارات سريعة في حالات الطوارئ".

يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تحليل التصوير الشعاعي للثدي والتصوير الفلوري والأشعة السينية للصدر والأشعة المقطعية للصدر.

وأعلن المعهد أن "سيلسوس" مرتبط بالنظام الإشعاعي الموحد لموسكو، منذ عام 2020، تقوم قاعدة البيانات بجمع البيانات من جميع الدراسات باستخدام أنظمة التصوير المقطعي المحوسب والأشعة السينية والأجهزة الأخرى في المراكز المختلفة في المدينة.

في وقت سابق، وصف اختصاصي الأشعة، أندريه بوبكوف، التصوير المقطعي المحوسب بأنه أفضل طريقة لتشخيص الإصابة بمرض كورونا.