مسؤول أمني روسي: الإرهابيون يبتكرون وحدات إلكترونية قد تتسبب بوقوع نزاعات بين الدول

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن الإرهابيين يقومون بالفعل بإنشاء وحدات إلكترونية خاصة بهم، ما قد يؤدي إلى نزاعات دولية حادة قد تصل إلى حد الصدامات المسلحة.

وقال باتروشيف خلال اجتماع الهيئات الأمنية في موسكو: "يقوم الإرهابيون بالفعل بإنشاء وحدات إلكترونية ونرى خطرا حقيقيا في صعوبة تحديد المصدر الحقيقي للهجمات في الوقت المناسب".

وأضاف باتروشيف قائلا: "هذا قد يؤدي، على سبيل المثال، إلى نزاعات حادة بين الدول قد تصل إلى الصدامات المسلحة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق تعرض موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت لهجوم إلكتروني، مؤكدة أن هذا الهجوم قد تم من خارج البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الموقع الإلكتروني لها تعرض لهجوم "DDoS" من الخارج.