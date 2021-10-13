تسجيل
12:47 GMT13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح سبوتنيك لايت، ضد كوفيد-19، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021

    دراسة: سبوتنيك لايت يظهر كفاءة عالية مستقلا أو "مدمجا" مع لقاحات أخرى

    © Sputnik . Павел Лисицын
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049982587_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_820e5cb4082b13c708fedb0c0d1ed410.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202110131050421786-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89/

    أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي "أر دي أي إف" ومركز "غاماليا" القومي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، اليوم، نتائج تحليل فعالية لقاح "سبوتنيك لايت" ذو الجرعة الواحدة ضد العدوى من متغير "دلتا"، المنبثق عن فيروس كورونا.

    وقدم مركز غامالية مقالاً يحلل فعالية لقاح "سبوتنيك لايت" ضد متغير "دلتا" إلى موقع "ميد أر إكس أي في" للعلوم الصحية للنشر هذا الأسبوع.

    وتنص المقالة على أن لقاح سبوتنيك لايت الذي تم إعطاؤه بمفرده أثبت فعالية بنسبة 70 % ضد العدوى من متغير دلتا لفيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد التطعيم، حيث أن اللقاح فعال بنسبة 75% بين الأشخاص تحت عمر الـ 60.

    وأظهر سبوتنيك لايت فعالية فائقة مقارنة ببعض اللقاحات المكونة من جرعتين، والتي أظهرت انخفاضًا كبيرًا في الفعالية ضد متغير دلتا بنسبة أقل من 50 % بعد خمسة أشهر من الحقن.

    ويوفر الاستخدام المستقل لسبوتنيك لايت أيضًا فعالية أعلى بكثير ضد الأمراض الشديدة ويساعد في عملية الاستشفاء.

    وتم إجراء التحليل بناءً على بيانات من 28000 مشارك تلقوا لقاح سبوتنيك لايت، مقارنة بمجموعة مكونة من 5.6 مليون فرد لم يتم تطعيمهم، تم جمع البيانات المستخدمة في الدراسة في يوليو/تموز 2021 في موسكو.

    ويحتوي نظام التلقيح بجرعة واحدة من سبوتنيك لايت على عدد من المزايا الرئيسية، بما في ذلك سهولة إعطاء اللقاح والمراقبة وجدول أكثر مرونة لإعادة التطعيم عند استخدامه كمعزز.

    ويعتمد لقاح سبوتنيك لايت على النمط المصلي للفيروسات الغدية البشرية 26، ويعتبر المكون الأول من لقاح "سبوتنيك V"، أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.

    وتم ترخيص سبوتنيك لايت في أكثر من 15 دولة مع استمرار عملية التسجيل في 30 دولة أخرى، وسيتم إنتاج سبوتنيك لايت بواسطة شركاء "أر دي أي إف" الدوليين في أكثر من 10 دول (الهند، الصين، كوريا الجنوبية، فيتنام، المكسيك، الأرجنتين، صربيا، تركيا، إلخ)، وهذا يشمل معهد دراسات المصل في الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم.

    وثبت أن سبوتنيك لايت آمن وفعال للغاية من خلال بيانات التطعيم في العالم في عدد من البلدان، على وجه الخصوص، أظهر اللقاح فعالية بين 78.6-83.7% بين كبار السن كما أكدته وزارة الصحة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، كما وجدت وزارة الصحة في باراغواي أن سبوتنيك لايت فعال بنسبة 93.5% خلال حملة التطعيم الجارية في البلاد.

    يتم الآن استخدام لقاح سبوتنيك لايت على أساس مستقل ويتم دراسته جنبًا إلى جنب مع لقاحات من منتجين آخرين في بلدان متعددة، بما يعرف بنهج التعزيز المختلط أو "اللقاح الخليط" باستخدام النمط المصلي للفيروس الغدي البشري 26 باعتباره المكون الأول والنمط المصلي من الفيروس الغدي البشري 5 باعتباره المكون الثاني، كان في صميم سبوتنيك V وقد ثبت نجاح هذا النهج في خلق مناعة أطول وأكثر ديمومة ضد فيروس كورونا.

    وبدأت "أر دي أي إف" شراكات مع منتجي اللقاحات الآخرين لإجراء دراسات مشتركة حول دمج سبوتنيك لايت مع لقاحات أخرى، هذه الدراسات جارية حاليًا في روسيا والأرجنتين وأذربيجان والإمارات، إضافة لدول أخرى.

    و تجري "أر دي أي إف" ووزارة الصحة الأرجنتينية ووزارة العلوم في الأرجنتين ووكالة "كونيست" الطبية الأرجنتينية دراسة لتقييم الاستجابة المناعية وسلامة الأنظمة غير المتجانسة التي تجمع بين سبوتنيك لايت واللقاحات التي تنتجها "أسترازينيكا" و "ساينوفارم" و "موديرنا" في بوينس آيرس، وكذلك مقاطعات سان لويس وقرطبة ولا ريوخا، وتؤكد النتائج الأولية للدراسة درجة أمان عالية للمنتجات المختلطة مع عدم وجود أعراض جانبية سلبية خطيرة تتعلق بالتطعيم.

    وأظهرت النتائج الأولية للاستخدام المشترك لقاح أسترازينيكا و سبوتنيك لايت من تجربة إكلينيكية في أذربيجان أن الأجسام المضادة لبروتين فيروس سارس كوف-2 (بروتين S) قد ارتفعت عند 100% من المتطوعين.

    ويُظهر الاستخدام المشترك للقاحات أيضًا درجة أمان عالية مع عدم وجود أعراض جانبية خطيرة أو حالات إصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم.

    وقال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي "أر دي أي إف":

    "إن نتائج فعالية لقاح سبوتنيك لايت ضد متغير دلتا لفيروس كورونا تتفوق بشكل كبير على نتائج عدد من اللقاحات ذات الجرعتين".

    وتؤكد البيانات بشكل حاسم من مركز غامالية أن لقاح سبوتنيك لايت من بين أفضل اللقاحات ضد فيروس كورونا، وقد تم تأكيد ذلك أيضًا من خلال عدد من الدراسات الأخرى.

    ويعتبر سبوتنيك لايت آمنًا وفعالًا للغاية عند استخدامه على أساس مستقل وعند دمجه مع لقاحات أخرى. يوفر اللقاح مرونة في تحصين السكان، ويساهم في تكوين مناعة أولية وإعادة التطعيم الفعالة للمتلقين الذين تلقوا في الأصل لقاحًا مختلفًا. مع الأخذ في الاعتبار السلامة والكفاءة العالية ، يمكن أن يصبح سبوتنيك لايت أفضل لقاح أحادي الجرعة على مستوى العالم.

    ويدعم صندوق"أر دي أي إف" بنشاط البحث في مجموعات من سبوتنيك لايت مع لقاحات أخرى كما دعا الباحثين الدوليين المستقلين والمؤسسات العلمية للتعاون في الدراسات العالمية لسلامة وفعالية لقاحات فيروس كورونا".

    صندوق الاستثمار المباشر الروسي "أر دي أي إف" هو صندوق الثروة السيادية لروسيا، وتأسس في عام 2011 للقيام باستثمارات مشتركة في الأسهم، ولا سيما في روسيا، جنبًا إلى جنب مع مستثمرين ماليين واستراتيجيين دوليين ذائعي الصيت.

    ويعمل كمحفز للاستثمار المباشر في الاقتصاد الروسي، ويقع مقر شركة إدارة "أر دي أي إف" في موسكو، ويتمتع حاليًا بخبرة في التنفيذ المشترك الناجح لأكثر من 80 مشروعًا مع شركاء أجانب بإجمالي 2.1 تريليون روبل ويغطي 95% من مناطق الاتحاد الروسي. توظف الشركات المنضوبة تحت "أر دي أي إف" أكثر من مليون شخص وتحقق إيرادات تعادل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.

    وأقام الصندوق شراكات استراتيجية مشتركة مع مستثمرين مشاركين دوليين رائدين من أكثر من 18 دولة بإجمالي أكثر من 40 مليار دولار.

    انظر أيضا:

    الإمارات تعتمد لقاح "سبوتنيك لايت" للاستخدام الطارئ ضد كوفيد-19
    دراسة: مزج لقاحي "سبوتنيك لايت" و"أسترازينيكا" يولد مناعة بشرية قوية ضد كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة في منتره كوسكوفو في موسكو.
    مناظر خريفية حول العالم
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... انتخابات البرلمان العراقي.. ظهور شجاع للمرأة
    انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك