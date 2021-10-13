دراسة: سبوتنيك لايت يظهر كفاءة عالية مستقلا أو "مدمجا" مع لقاحات أخرى

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي "أر دي أي إف" ومركز "غاماليا" القومي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، اليوم، نتائج تحليل فعالية لقاح "سبوتنيك لايت" ذو الجرعة الواحدة ضد العدوى من متغير "دلتا"، المنبثق عن فيروس كورونا.

وقدم مركز غامالية مقالاً يحلل فعالية لقاح "سبوتنيك لايت" ضد متغير "دلتا" إلى موقع "ميد أر إكس أي في" للعلوم الصحية للنشر هذا الأسبوع.

وتنص المقالة على أن لقاح سبوتنيك لايت الذي تم إعطاؤه بمفرده أثبت فعالية بنسبة 70 % ضد العدوى من متغير دلتا لفيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد التطعيم، حيث أن اللقاح فعال بنسبة 75% بين الأشخاص تحت عمر الـ 60.

وأظهر سبوتنيك لايت فعالية فائقة مقارنة ببعض اللقاحات المكونة من جرعتين، والتي أظهرت انخفاضًا كبيرًا في الفعالية ضد متغير دلتا بنسبة أقل من 50 % بعد خمسة أشهر من الحقن.

ويوفر الاستخدام المستقل لسبوتنيك لايت أيضًا فعالية أعلى بكثير ضد الأمراض الشديدة ويساعد في عملية الاستشفاء.

وتم إجراء التحليل بناءً على بيانات من 28000 مشارك تلقوا لقاح سبوتنيك لايت، مقارنة بمجموعة مكونة من 5.6 مليون فرد لم يتم تطعيمهم، تم جمع البيانات المستخدمة في الدراسة في يوليو/تموز 2021 في موسكو.

ويحتوي نظام التلقيح بجرعة واحدة من سبوتنيك لايت على عدد من المزايا الرئيسية، بما في ذلك سهولة إعطاء اللقاح والمراقبة وجدول أكثر مرونة لإعادة التطعيم عند استخدامه كمعزز.

ويعتمد لقاح سبوتنيك لايت على النمط المصلي للفيروسات الغدية البشرية 26، ويعتبر المكون الأول من لقاح "سبوتنيك V"، أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.

وتم ترخيص سبوتنيك لايت في أكثر من 15 دولة مع استمرار عملية التسجيل في 30 دولة أخرى، وسيتم إنتاج سبوتنيك لايت بواسطة شركاء "أر دي أي إف" الدوليين في أكثر من 10 دول (الهند، الصين، كوريا الجنوبية، فيتنام، المكسيك، الأرجنتين، صربيا، تركيا، إلخ)، وهذا يشمل معهد دراسات المصل في الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم.

وثبت أن سبوتنيك لايت آمن وفعال للغاية من خلال بيانات التطعيم في العالم في عدد من البلدان، على وجه الخصوص، أظهر اللقاح فعالية بين 78.6-83.7% بين كبار السن كما أكدته وزارة الصحة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، كما وجدت وزارة الصحة في باراغواي أن سبوتنيك لايت فعال بنسبة 93.5% خلال حملة التطعيم الجارية في البلاد.

يتم الآن استخدام لقاح سبوتنيك لايت على أساس مستقل ويتم دراسته جنبًا إلى جنب مع لقاحات من منتجين آخرين في بلدان متعددة، بما يعرف بنهج التعزيز المختلط أو "اللقاح الخليط" باستخدام النمط المصلي للفيروس الغدي البشري 26 باعتباره المكون الأول والنمط المصلي من الفيروس الغدي البشري 5 باعتباره المكون الثاني، كان في صميم سبوتنيك V وقد ثبت نجاح هذا النهج في خلق مناعة أطول وأكثر ديمومة ضد فيروس كورونا.

وبدأت "أر دي أي إف" شراكات مع منتجي اللقاحات الآخرين لإجراء دراسات مشتركة حول دمج سبوتنيك لايت مع لقاحات أخرى، هذه الدراسات جارية حاليًا في روسيا والأرجنتين وأذربيجان والإمارات، إضافة لدول أخرى.

و تجري "أر دي أي إف" ووزارة الصحة الأرجنتينية ووزارة العلوم في الأرجنتين ووكالة "كونيست" الطبية الأرجنتينية دراسة لتقييم الاستجابة المناعية وسلامة الأنظمة غير المتجانسة التي تجمع بين سبوتنيك لايت واللقاحات التي تنتجها "أسترازينيكا" و "ساينوفارم" و "موديرنا" في بوينس آيرس، وكذلك مقاطعات سان لويس وقرطبة ولا ريوخا، وتؤكد النتائج الأولية للدراسة درجة أمان عالية للمنتجات المختلطة مع عدم وجود أعراض جانبية سلبية خطيرة تتعلق بالتطعيم.

وأظهرت النتائج الأولية للاستخدام المشترك لقاح أسترازينيكا و سبوتنيك لايت من تجربة إكلينيكية في أذربيجان أن الأجسام المضادة لبروتين فيروس سارس كوف-2 (بروتين S) قد ارتفعت عند 100% من المتطوعين.

ويُظهر الاستخدام المشترك للقاحات أيضًا درجة أمان عالية مع عدم وجود أعراض جانبية خطيرة أو حالات إصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم.

وقال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي "أر دي أي إف":

"إن نتائج فعالية لقاح سبوتنيك لايت ضد متغير دلتا لفيروس كورونا تتفوق بشكل كبير على نتائج عدد من اللقاحات ذات الجرعتين".

وتؤكد البيانات بشكل حاسم من مركز غامالية أن لقاح سبوتنيك لايت من بين أفضل اللقاحات ضد فيروس كورونا، وقد تم تأكيد ذلك أيضًا من خلال عدد من الدراسات الأخرى.

ويعتبر سبوتنيك لايت آمنًا وفعالًا للغاية عند استخدامه على أساس مستقل وعند دمجه مع لقاحات أخرى. يوفر اللقاح مرونة في تحصين السكان، ويساهم في تكوين مناعة أولية وإعادة التطعيم الفعالة للمتلقين الذين تلقوا في الأصل لقاحًا مختلفًا. مع الأخذ في الاعتبار السلامة والكفاءة العالية ، يمكن أن يصبح سبوتنيك لايت أفضل لقاح أحادي الجرعة على مستوى العالم.

ويدعم صندوق"أر دي أي إف" بنشاط البحث في مجموعات من سبوتنيك لايت مع لقاحات أخرى كما دعا الباحثين الدوليين المستقلين والمؤسسات العلمية للتعاون في الدراسات العالمية لسلامة وفعالية لقاحات فيروس كورونا".

صندوق الاستثمار المباشر الروسي "أر دي أي إف" هو صندوق الثروة السيادية لروسيا، وتأسس في عام 2011 للقيام باستثمارات مشتركة في الأسهم، ولا سيما في روسيا، جنبًا إلى جنب مع مستثمرين ماليين واستراتيجيين دوليين ذائعي الصيت.

ويعمل كمحفز للاستثمار المباشر في الاقتصاد الروسي، ويقع مقر شركة إدارة "أر دي أي إف" في موسكو، ويتمتع حاليًا بخبرة في التنفيذ المشترك الناجح لأكثر من 80 مشروعًا مع شركاء أجانب بإجمالي 2.1 تريليون روبل ويغطي 95% من مناطق الاتحاد الروسي. توظف الشركات المنضوبة تحت "أر دي أي إف" أكثر من مليون شخص وتحقق إيرادات تعادل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.

وأقام الصندوق شراكات استراتيجية مشتركة مع مستثمرين مشاركين دوليين رائدين من أكثر من 18 دولة بإجمالي أكثر من 40 مليار دولار.