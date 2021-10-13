بيسكوف: الاتصالات مع الولايات المتحدة على مختلف المستويات هي تطور إيجابي للحوار

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن الاتصالات مع الولايات المتحدة على مختلف المستويات تعتبر تطورا إيجابيا للعلاقات، مؤكدا أنها ضرورية.

وقال بيسكوف: "طبعا هذه الاتصالات تتم استمرارا لـ"روح جنيف" والاتفاقات والتفاهمات التي توصل إليها الرئيسان هناك. بالطبع هذه ليست الاتصالات الاولى. أنتم تعلمون أنه تم بالفعل عدة جولات من الاجتماعات حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي وضبط التسلح".

وأضاف: "هناك مشاورات حول قضايا الأمن السيبراني، لذلك كل شيء يتطور بشكل جيد، بالطبع إذا ما قورنت بالفترة التي سبقت جنيف، حيث لم تكن هناك اتصالات على الإطلاق، فهذا تطور إيجابي".

وتستمر زيارة وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في يومها الثالث، وبالإضافة إلى الاجتماعات في وزارة الخارجية الروسية، من المقرر أن تجري محادثات مع نائب رئيس إدارة الكرملين ديمتري كوزاك، بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي نولاند في موسكو مع مساعد رئيس الاتحاد الروسي يوري أوشاكوف.

صرحت نولاند نفسها، عند وصولها إلى روسيا، لوكالة "سبوتنيك" أن الموضوع الرئيسي للمحادثات المقبلة في موسكو سيكون العلاقات المستقرة بين روسيا والولايات المتحدة.