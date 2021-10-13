بوتين: روسيا ستدخل إمدادات غاز قياسية إلى السوق العالمية بنهاية عام 2021

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في جلسة عامة لمنتدى أسبوع الطاقة الروسي، إن الاستقرار والقدرة على التنبؤ مهمان لسوق الغاز، وأن روسيا ستصل إلى مستوى قياسي من إمدادات الغاز إلى السوق العالمية بحلول نهاية هذا العام.

وقال بوتين "الاستقرار والقدرة على التنبؤ مهمان لأي سوق، روسيا تفي بالكامل بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركائنا، بما في ذلك في أوروبا، وتضمن إمدادات الغاز المضمونة دون انقطاع في هذا الاتجاه. السوق العالمية".

وأضاف: "علاوة على ذلك، نلتقي دائمًا بشركائنا في منتصف الطريق ومستعدون لمناقشة الإجراءات الإضافية".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا كان نتيجة نقص الكهرباء، وليس العكس، داعيا الى عدم خلط الأمور.

وقال بوتين: "ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا كان نتيجة نقص الكهرباء وليس العكس. ولا داعي لخلط الأمور كما يحاول بعض الشركاء القيام بذلك"، مضيفا "في بعض الأحيان نسمع ما يقال ونتفاجئ.. كما لو أنهم لا يرون الأرقام ولا الحقائق إنهم يتسترون على أخطائهم".

وتابع: "في مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي اليوم والطلب على النفط، تعمل بلداننا أيضًا على استقرار السوق وعروض أسعاره، وزيادة إنتاج وإمدادات النفط بشكل سريع".

وأشار إلى أن روسيا عضو مسؤول في "أوبك +"، و"ننطلق من افتراض أن الاتفاقية ستكون سارية حتى نهاية عام 2022".

يقام أسبوع الطاقة الروسي في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول في موسكو. وتعتبر وكالة "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي للمنتدى.