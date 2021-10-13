الرئيس بوتين يغازل صحفية أمريكية والأخيرة تخجل... فيديو

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يغازل صحفية أمريكية خلال منتدى اقتصادي في روسيا.

ورد بوتين على سؤال الصحفية التابعة لوكالة "CNBC" الأمريكية خلال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" قائلا: "امرأة جميلة أقول لها شيئا وبالمقابل تخبرني بموضوع آخر وكأنها لم تسمع ما قلته مسبقا".

وجاء هذا الرد من بوتين بشأن سؤال حول إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا حيث قال بوتين: "نقوم بزيادة الإمدادات إلى أوروبا، لشركة "غازبروم" بنسبة 10 بالمئة، وإجمالا زادت الإمدادات إلى أوروبا بنسبة 15 بالمئة. زدنا الإمدادات بنسبة 10 بالمئة عبر خطوط أنابيب الغاز، والغاز الطبيعي المسال بنسبة 13 بالمئة".

وأضاف الرئيس الروسي: "حتى خلال أصعب فترات الحرب الباردة، قامت روسيا بانتظام، وباستمرار، بالوفاء الكامل بالتزاماتها التعاقدية، وزودت أوروبا بالغاز".