الخارجية الروسية: تم تسجيل بعض التقدم خلال زيارة نولاند إلى موسكو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه تم تسجيل بعض التقدم خلال زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إلى روسيا.

قالت زاخاروفا على الهواء عبر قناة "زفيزدا" التلفزيونية: "لا أستطيع أن أكشف كل الأوراق، فهذه مفاوضات خلف أبواب مغلقة".

وأضافت: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن هناك بعض التقدم في بعض القضايا، لا حل لهذه القضايا، ولا يوجد حل للمشكلة من حيث المبدأ، ولكن هناك بعض التقدم".

وتابعت: "لكن الشيء الأكثر أهمية، كما يبدو لي، هو أن فيكتوريا، أخذت معها إلى واشنطن، قائمة طويلة إلى حد ما من تلك القضايا التي حددها الجانب الروسي لضرورة حلها في أقرب وقت ممكن".

وأكملت: "بالطبع، لم يتوقع أحد حدوث سحر... بشكل عام، ليس لديها مثل هذه السلطة (فيكتوريا نولاند) لحل جميع القضايا في وقت واحد"، مشيرة إلى أنه "في الوقت نفسه، تم إجراء جرد للمسائل الإشكالية، التي كان من المستحيل من حيث المبدأ المضي قدماً دون حلها".