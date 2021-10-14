بوتين يتحدث عن خليفته ومصير الدولار والعملات المشفرة

أجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن سؤال حول خليفته، وتحدث أيضًا عن مصير الدولار وآفاق العملة المشفرة في مقابلة مع "CNBC".

لم يتخذ قرارات بعد

وفي حديثه عن احتمال المشاركة في الانتخابات، أشار رئيس الدولة إلى أنه يفضل عدم الإجابة على هذا السؤال.

وقال: "لا يزال هناك الكثير من الوقت قبل الانتخابات القادمة. الحديث عن هذا الموضوع سيؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع. يجب أن يكون الوضع هادئًا ومستقرًا حتى تعمل جميع السلطات وكل هياكل الدولة بثقة وهدوء".

وذكّر الرئيس بالحق في الترشح لولاية ثانية. وشدد على أنه "لكن لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن".

حول آفاق الدولار

قال بوتين إن الدولار يقوض مكانته كعملة احتياطية في العالم. في الوقت نفسه، أشار إلى أن الولايات المتحدة، باستخدام الدولار كأداة للعقوبات، ترتكب خطأً كبيراً.

وأشار أن مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية تتقوض، وحجم التبادل باستخدام هذه العملة يتقلص مشيراً إلى أن روسيا ليس من مصلحتها التخلي عن التعامل بالدولار نهائياً.

وأضاف بوتين أن الاقتصاد العالمي بأكمله يعتمد على رفاهية الاقتصاد الأمريكي، وروسيا مهتمة بذلك حتى لا تحدث اضطرابات واندفاعات هناك. ووفقا لما قال، فإن موسكو تراقب عن كثب ما يحدث، وتحلل وتتخذ الخطوات اللازمة لضمان مصالحها على المدى الطويل.

حول العملة المشفرة

قال بوتين إن العملة المشفرة يمكن أن تكون وحدة حساب، لكنها شديدة التقلب. وقال "من أجل تحويل الأموال من مكان إلى آخر، نعم، ولكن التجارة، وخاصة التجارة في موارد الطاقة، في رأيي، لا تزال سابقة لأوانها".

في الوقت نفسه، أشار إلى أن كل شيء يتطور، "لكل شيء الحق في الوجود".