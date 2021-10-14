موسكو: نشر البنية التحتية العسكرية لأمريكا وحلف الناتو في آسيا الوسطى غير مقبول مطلقا بالنسبة لنا

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو أخبرت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، بأن نشر البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلف الناتو في آسيا الوسطى غير مقبول مطلقا بالنسبة لروسيا، مؤكدة استعدادها لإجراء اتصالات مع واشنطن على جميع المستويات.

وتابعت الخارجية على لسان متحدثتها الرسمية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية: أخبرنا نولاند بأن تحالف "أوكوس" يهدد بتقويض البنية الأمنية في آسيا والمحيط والهادئ ويحمل مخاطرا لنظام عدم الانتشار.

وأضافت: أخبرنا نولاند بأن نشر البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلف الناتو في آسيا الوسطى غير مقبول مطلقا بالنسبة لروسيا.

وتابعت زاخاروفا: "بناءً على نتائج المشاورات مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، والتي شارك فيها نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، فإن موسكو وواشنطن تشتركان في الرغبة في مواصلة الحوار من أجل علاقات ثنائية أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ".

وقالت: "أخبرنا نولاند بشأن استعدادنا لإجراء اتصالات على جميع المستويات وفقا للاتفاق بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة".

وزارت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية روسيا يومي 11 و 13 أكتوبر/تشرين الأول، وعقدت اجتماعات مع ريابكوف، ونائب رئيس الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك، والمساعد الرئاسي يوري أوشاكوف.