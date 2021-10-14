الخارجية الروسية: موسكو سترد على توسيع العقوبات الأوروبية المفروضة عليها

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو سترد على خطوة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، بتوسيع قائمة العقوبات الشخصية المفروضة عليها.

سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة، معلقة على توسيع الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة ضد عدد من الشخصيات الروسية والأوكرانية، "هذه الخطوة غير الودية من جانب الاتحاد الأوروبي، لن تمر دون رد مناسب من جانبنا".

وأضافت، "تؤدي مثل هذه الإجراءات، إلى تفاقم الانقسام الداخلي في أوكرانيا، والذي يشاهده العالم كله اليوم".

ووسع مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين الماضي، قائمة العقوبات الشخصية ضد الأفراد والمنظمات الروسية والأوكرانية؛ بذريعة "تقويض وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وقام المجلس بإضافة 8 أسماء جديدة، تضم قضاة ومسؤولي النيابة العامة في شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول.