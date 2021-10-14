لافروف: حلفاء روسيا في آسيا الوسطى لا يرغبون في تواجد عسكريي الولايات المتحدة والناتو على أراضيهم

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن حلفاء روسيا في بلدان آسيا الوسطى أعلنوا أنهم لا يرغبون في تواجد عسكريي الولايات المتحدة والناتو على أراضيهم.

وقال لافروف للصحفيين: "جيراننا وحلفاؤنا وشركاؤنا الاستراتيجيون في آسيا الوسطى يؤكدون خلال اتصالاتهم معنا أن مثل هذه الزيارات غير مقبولة".

وأكد لافروف أن جميع دول آسيا الوسطى أبلغت موسكو بأنها "لا تريد هذا النوع من الزيارات من الولايات المتحدة أو دول الناتو الأخرى".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو أخبرت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، بأن نشر البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلف الناتو في آسيا الوسطى غير مقبول مطلقا بالنسبة لروسيا.