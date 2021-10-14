روسيا... بوتين يأمر بتشكيل فرقة جوية لمكافحة الحرائق

وقال أحد المصدرين لوكالة "سبوتنيك" إن الفرفة المقرر إنشاؤها ستضم 10 طائرات من طراز "بي-200تشي إس" و10 مروحيات من طراز "كا-32أ11إم" ومروحيتين من طراز "مي-26تي".

وكشف المصدر الآخر أن توفير الموارد المالية اللازمة لفرقة طيران إخماد الحرائق سيتولاه صندوق "رفاه الوطن" وشركة "روستيخ" الحكومية.

وأكد مسؤول في شركة "روستيخ" وجود هذه الأوامر، وأشار إلى أن مروحية "كا-32أ11إم" مزودة بمعدات متطورة لإطفاء الحرائق. أما "بي-200" فهي طائرة برمائية فريدة لا يوجد لها مثيل.

وكان رئيس شركة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، قد تقدم في أكتوبر/تشرين الأول 2020 باقتراح لتشكيل فرقة طيران لمكافحة الحرائق في روسيا وفي الخارج، من طائرات "بي-200".