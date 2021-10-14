"روساتوم" تعرض تنصيبا للوسائط المتعددة ضمن الجناح الروسي في معرض "إكسبو2020 دبي"

يجري هذه الأيام معرض "إكسبو2020 دبي"، الذي تم تأجيله إلى عام 2021 بسبب انتشار جائحة كورونا السنة الماضية، وتسعى "روساتوم"، في الجناح الروسي، إلى أن تكون تجسيدا حيا لتطور الفكر الإنساني وإنجازات الحضارة البشرية على مر التاريخ، والتي أصبحت ممكنة بفضل حرص البشر المستمر على التطور واكتساب المعارف الجديدة.
وقال أليكسي غروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي: "لأول مرة يقام معرض إكسبو في منطقة الشرق الأوسط. بالنسبة لبلادنا التي كانت مشاركة في جميع معارض إكسبو تقريبا، يعد هذا الحدث مهما حقا سيعطي دفعة إضافية لتطوير التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية".
وأضاف: "يأتي "إكسبو 2020 دبي" بمشاركة 192 دولة وهذا هو أكبر عدد من المشاركين في تاريخ المعرض، لذا يمكننا أن اعتبار معرض هذا العام فرصة رائعة بالنسبة لروسيا للتحدث مع العالم في مواضيع التكنولوجيا والعلوم والعقل الإبداعي والابتكارات، وبالطبع الثقافة على مدار 182 يوما".
من جانبه، أشار فاديم تيتوف رئيس شركة "روساتوم ناشيونال نيتوورك" إلى أن "الطاقة النووية هي مثال على صناعة من صناعات التكنولوجيا المتقدمة التي تركز على الإنسان، وهي حجر أساس في تنمية البلدان وفي نفس الوقت تسهم في تطوير قدرات الإنسان وتلبية احتياجاته".
وتابع: "يمكننا تتبع المسار الطويل لتطور صناعة الطاقة النووية من خلال النظر إلى التاريخ الطويل تنطور الصناعة النووية الروسية والممتد على منذ أكثر من 75 عاما".
وأضاف: "واليوم، لا يقتصر قطاع الطاقة النووية على مجرد توليد طاقة نظيفة حيث تولد التقنيات النووية حلولا مبتكرة للقضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية الملحة وغيرها من المشكلات الحالية، ما يساعد في نهاية المطاف على رفع مستوى حياة الإنسان".
واختتم حديثه بالقول: "نعتقد أن مشاركة "روساتوم" في جناح روسيا بالمعرض فرصة لإطلاع الجمهور العالمي لـ"إكسبو" على التقنيات النووية وكيف تقدم اليوم مساهمة لا تقدر بثمن في خلق مستقبل مستدام للأجيال الشابة".
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