روسيا تستأنف رحلاتها مع عمان وتونس يوم 9 نوفمبر

وقال المقر: "عقدت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا اجتماعًا لمقر العمليات، ونتيجة للمناقشات صدر قرار باستئناف الرحلات الجوية، على أساس متبادل، اعتبارًا من 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مع الدول التالية: جزر البهاما، إيران، هولندا، النرويج وعمان وسلوفينيا وتونس والسويد وتايلاند".
وأوضح المقر أن الطائرات المتجهة إلى جزر الباهاما مسار موسكو - ناسو ستحلق بتواتر رحلتين في الأسبوع. إلى إيران على المسار موسكو - طهران بتردد ثلاث رحلات أسبوعيًا، وسيكون هناك رحلة واحدة أسبوعيًا من سوتشي إلى طهران.
تستأنف الحركة الجوية مع هولندا على الطرق موسكو - أمستردام بتردد سبع رحلات أسبوعيًا، موسكو - أيندهوفن بتردد رحلتين في الأسبوع، سانت بطرسبرغ - أمستردام، جوكوفسكي - أمستردام، يكاترينبورغ - أمستردام، كالينينغراد - أمستردام وسوتشي - أمستردام بتردد رحلتين في الأسبوع على كل مسار.
اعتبارًا من 9 نوفمبر، سيتم إطلاق الحركة الجوية مع النرويج على طرق سانت بطرسبرغ - بيرغن وسانت بطرسبرغ - أوسلو بتردد رحلتين في الأسبوع على كل طريق؛ إلى عمان على طريق موسكو - مسقط بتردد رحلتين أسبوعيا.
سيتم تنفيذ ثلاث رحلات أسبوعياً إلى سلوفينيا على طريق موسكو - ليوبليانا. من موسكو إلى تونس بمعدل سبع رحلات أسبوعيا، من سانت بطرسبرغ بمعدل رحلتين أسبوعيا.
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