روسيا تستأنف رحلاتها مع عمان وتونس يوم 9 نوفمبر

أعلن مقر عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية مع تسع دول أخرى على أساس متبادل، وهي جزر البهاما وإيران وهولندا والنرويج وعمان وسلوفينيا وتونس والسويد وتايلاند.

وقال المقر: "عقدت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا اجتماعًا لمقر العمليات، ونتيجة للمناقشات صدر قرار باستئناف الرحلات الجوية، على أساس متبادل، اعتبارًا من 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مع الدول التالية: جزر البهاما، إيران، هولندا، النرويج وعمان وسلوفينيا وتونس والسويد وتايلاند".

وأوضح المقر أن الطائرات المتجهة إلى جزر الباهاما مسار موسكو - ناسو ستحلق بتواتر رحلتين في الأسبوع. إلى إيران على المسار موسكو - طهران بتردد ثلاث رحلات أسبوعيًا، وسيكون هناك رحلة واحدة أسبوعيًا من سوتشي إلى طهران.

تستأنف الحركة الجوية مع هولندا على الطرق موسكو - أمستردام بتردد سبع رحلات أسبوعيًا، موسكو - أيندهوفن بتردد رحلتين في الأسبوع، سانت بطرسبرغ - أمستردام، جوكوفسكي - أمستردام، يكاترينبورغ - أمستردام، كالينينغراد - أمستردام وسوتشي - أمستردام بتردد رحلتين في الأسبوع على كل مسار.

اعتبارًا من 9 نوفمبر، سيتم إطلاق الحركة الجوية مع النرويج على طرق سانت بطرسبرغ - بيرغن وسانت بطرسبرغ - أوسلو بتردد رحلتين في الأسبوع على كل طريق؛ إلى عمان على طريق موسكو - مسقط بتردد رحلتين أسبوعيا.

سيتم تنفيذ ثلاث رحلات أسبوعياً إلى سلوفينيا على طريق موسكو - ليوبليانا. من موسكو إلى تونس بمعدل سبع رحلات أسبوعيا، من سانت بطرسبرغ بمعدل رحلتين أسبوعيا.