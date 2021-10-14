أسعار التذاكر من روسيا إلى مصر تنخفض 15-20% بعد رفع القيود عن الغردقة وشرم الشيخ

قالت مايا لوميدزه، المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا، لوكالة "سبوتنيك": إن "تكلفة السفر إلى المنتجعات المصرية بالنسبة للروس قد تنخفض بنسبة 15-20% على الأقل بعد إطلاق رحلات الطيران العارض.

وأضافت: "نفترض أن الحد الأدنى للانخفاض سيكون 15-20%، وربما يكون أكبر من ذلك".

وأوضحت أنه سيتم تحديث البيانات بعد أن يشكل منظمو الرحلات برامج الرحلة. مشيرة إلى أن "متوسط ​​تكلفة الرحلة إلى مصر الآن، بغض النظر عن مدينة المغادرة، هو 50-60 ألف روبل أسبوعيًا (700 - 850 دولار أمريكي) مع الإقامة في فندق أربع نجوم شامل الخدمات".

ووفقًا لها، تعد مصر واحدة من ثلاثة دول مطلوبة بين الروس لعطلة رأس السنة الجديدة بعد تركيا والإمارات، ومع ذلك، لا يتم بيع قسائم البلاد (مصر) لهذه الفترة بنشاط كبير بسبب ارتفاع الأسعار.

في وقت سابق، أفاد مقر مكافحة عدوى فيروس كورونا أنه اعتبارًا من 9 نوفمبر/تشرين الثاني، سترفع روسيا القيود المفروضة على الرحلات المنتظمة والمستأجرة من المطارات الروسية إلى مدن المنتجعات في مصر والغردقة وشرم الشيخ.