الخارجية الروسية: لافروف يناقش خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي مع نظيره الايراني

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر الهاتف، خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.

وقال بيان الخارجية: "تم الحديث عن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتأكيد على أن استعادة العمل بـ"الاتفاق النووي" في صيغته الأصلية المتوازنة هي السبيل الصحيح والوحيد لضمان حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية".

وفي السياق، أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أنها مستعدة دائما للدخول في مفاوضات حول البرنامج النووي تقود إلى اتفاق حقيقي وليس "على الورق"، وذلك خلال زيارة لمساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران.

وتقرر في نهاية الاجتماع استمرار المشاورات بين الطرفين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال الأيام المقبلة في بروكسل.

جدير بالذكر، أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، اختتمت، في 20 حزيران / يونيو الماضي؛ ومن المتوقع أن تستأنف قريبا، حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية.

وانسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي الموقع من إيران ومجموعة القوى العالمية الخمس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، في عام 2015؛ والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل؛ الأمر الذي لم يقنع المجتمع الدولي.