إطلاق نظام "التعرف على الوجوه" لدفع الأجرة في جميع محطات المترو في موسكو

بدأت خدمة "Face Pay"، التي بفضلها يمكن للركاب الدفع مقابل الرحلة باستخدام نظام التعرف على الوجوه، العمل على جميع خطوط ومحطات مترو موسكو اعتبارًا من 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال نائب رئيس بلدية موسكو لشؤون النقل، مكسيم ليكسوتوف، إن العاصمة الروسية أصبحت أول مدينة في العالم حيث بدأ هذا النظام في العمل بهذا الحجم - أكثر من 240 محطة مترو.

وأضاف: "لا توجد نظائر لـ Face Pay من حيث الجودة وسهولة الاستخدام لأي راكب في أي مكان في العالم. وأؤكد أن Face Pay هي مجرد طريقة أخرى للدفع مقابل الرحلة. الاتصال بالخدمة طوعي فقط إذا اعتبر الراكب ذلك طريقة دفع مناسبة لنفسه. طرق الدفع الأخرى لن تختفي..".

وأشار: "وفقًا لتوقعاتنا، في غضون العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، سيستخدم 10-15٪ من الركاب نظام Face Pay بانتظام..".