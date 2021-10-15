بوتين بشأن الاتجار بالمخدرات في أفغانستان: ستواجه طالبان صعوبة في رفض مصدر الدخل هذا

وقال بوتين خلال جلسة قادة رابطة الدول المستقلة: "نحن قلقون بشأن الوضع في أفغانستان، والذي ينطوي على مخاطر بالنسبة لآسيا الوسطى وكامل منطقة رابطة الدول المستقلة، على الرغم من أن بعض البلدان، بمعزل عن هذه المنطقة. ومع ذلك، فإن الوضع يتطلب تكثيف الجهود المشتركة، ولا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات ".

وأشار بوتين إلى أن حكومة أفغانستان، التي شكلتها حركة طالبان (الإرهابية في روسيا)، لا تعكس مجموعة الآراء الكاملة في البلاد، دول رابطة الدول المستقلة تراقب كيف سيتم دعم الوعود بأفعال حقيقية، مؤكد أنه لا يجب التعجل في الاعتراف الرسمي بطالبان.

يتبع...