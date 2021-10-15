إطلاق ناجح لـ36 قمرا صناعيا تضمنه محركات تنتجها روسيا منذ عام 1958

شهدت روسيا، في يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إطلاقا ناجحا لمجموعة جديدة من الأقمار الصناعية "وان ويب".

وحملها إلى مدار في الفضاء صاروخ "سويوز-2.1بي".

ووفق بيانات شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، فإن الصاروخ الذي انطلق من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية في شرق شطر روسيا الآسيوي حاملا 36 قمرا صناعيا إلى مدار في الفضاء، يعمل بمحركات "إر دي-107أ/108أ" التي تنتجها شركة "كوزنيتسوف". وأدت المحركات عملها دون خلل وهو ما ضمن نجاح عملية إطلاق 36 قمرا صناعيا.

وكانت المرة الأولى التي تم فيها إطلاق صاروخ يعمل بمحركات "إر دي-107أ/108أ"، في عام 1958. وتنتج شركة "كوزنيتسوف" الآن محركات معدلة مطورة من طراز "إر دي-107أ/108أ". ويتجاوز مدى صلاحيتها 99.9 في المئة.

يذكر أن هذه هي المرة الأخيرة التي زُوّد فيها صاروخ "سويوز-2.1بي" المنطلق من قاعدة "فوستوتشني" بالكيروسين، فسوف تستخدم الصواريخ المنطلقة من هذه القاعدة، النفتيل وقودا لها.