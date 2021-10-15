ناسا: محطة الفضاء الدولية تستعيد اتجاهها الطبيعي بمحركات الجزء الروسي

موسكو - سبوتنيك. وبحسب ما بثته الوكالة، قال الطاقم المختص من مركز مراقبة هيوستن: "نؤكد أننا تحولنا إلى المحركات (الجزء الروسي للتحكم في اتجاه المحطة)... ونؤكد أيضًا أننا بدأنا المناورة لإعادة المحطة إلى الوضع الطبيعي".

وقال رائد الفضاء بيوتر دوبروف، أحد المتخصصين في مركز التحكم بالمهمات الفضائية بالقرب من موسكو: "تمت استعادة الاتجاه، كما ترون كل شيء على ما يرام".

وكان في وقت سابق، من خلال المفاوضات بين رائد الفضاء أنطون شكابليروف ومركز التحكم بالقرب من موسكو، علم أن محطة الفضاء الدولية فقدت اتجاهها في الفضاء أثناء اختبار محركات المركبة الفضائية "سويوز إم إس -18"، ولاستعادته تم استخدام محركات الجزء الروسي من المحطة.