روسيا بصدد توقيع اتفاق في مجال الطاقة الهيدروجينية مع فرنسا وأستراليا وكوريا الجنوبية

أعلن نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، أن روسيا تخطط لتوقيع اتفاقيات بشأن التعاون في مجال الطاقة الهيدروجينية مع فرنسا وأستراليا وكوريا الجنوبية.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك: "في إطار التعاون الدولي، يتم إنشاء محموعات عمل لتطوير مجال الطاقة الهيدروجينية مع الشركات من مختلف البلدان، وتم بالفعل توقيع اتفاقية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وقريبا مع فرنسا وأستراليا وكوريا الجنوبية".

وفي وقت سابق، أفاد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشفسكي، بأن بلاده قد تبدأ حوارا مع الاتحاد الأوروبي، حول إمدادات الهيدروجين مستقبلا؛ بغرض إنتاج الطاقة النظيفة الواعدة.

وقال بيريتشفسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن أوروبا سوف تحتاج إلى موارد الطاقة الروسية لفترة طويلة قادمة. المسألة الأخرى هي، أنه يمكن تحويل التركيز من أحد أنواع الطاقة إلى نوع آخر. في المستقبل، على ما أعتقد، سوف نتحدث عن الهيدروجين. هذا أيضًا هو مجال واعد للغاية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومع شركائنا الآسيويين".

وتراهن روسيا على الهيدروجين الأكثر صداقة للبيئة، الهيدروجين "الأزرق" الذي يتم الحصول عليه من الغاز الطبيعي المتوافر بكثرة في روسيا، وليس على "الأخضر" الذي يتم الحصول عليه من خلال التحليل الكهربائي للطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة الأخرى، التي من الممكن أن تكون غير صديقة للبيئة.

وأكد ممثلو الشركات المعنية بتطوير طاقة الهيدروجين في روسيا حتى عام 2050، أن هناك عدة برنامج مصممة لجعل البلاد واحدة من البلدان الرائدة في سوق الطاقة الهيدروجينية.

ويستخدم الهيدروجين الآن بشكل أساسي لتلبية الاحتياجات التقنية للصناعة، ولكن في المستقبل يمكن أن يصبح أحد المصادر الرئيسية للطاقة.