نائب رئيس الوزراء الروسي: هناك الكثير من العراقيل بالعلاقات الروسية الأمريكية

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرشوك، اليوم الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول، عن أن هناك العديد من "العراقيل" في العلاقات الروسية الأمريكية.

موسكو – سبوتنيك. وأكد أوفرشوك في تصريحات للصحفيين أن هناك حاجة إلى تحسين العلاقات الاقتصادية الروسية الأمريكية.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن "بالطبع، غير راضيين عن المستوى الحالي للعلاقات بين البلدين".

وأتبع بقوله "من حيث المبدأ، جميع الاجتماعات تم بحث تحسيين العلاقات، لكن من دون تطور".

ونوه أوفرشوك إلى أن الاجتماعات التي عقدت في الأيام الأخيرة مع مسؤولي الحكومة الأمريكية كانت الأولى بعد انقطاع طويل، بسبب وباء كورونا والحالة العامة للعلاقات بين البلدين.