سفينة الفضاء التي تحمل طاقما سينمائيا روسيا في طريقها إلى الأرض.. فيديو

انطلقت مركبة الفضاء "سويوز إم إس-18" الروسية، التي تحمل طاقما سينمائيا روسيا، ورائد الفضاء الروسي، أوليغ نوفيتسكي، من محطة الفضاء الدولية في طريقها للعودة إلى الأرض.

موسكو - سبوتنيك. وأظهر بث مباشر على موقع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" انطلاق سفينة الفضاء التي تحمل المخرج كليم شبينكو، والممثلة يوليا بيريسيلد، من محطة الفضاء الدولية للعودة إلى الأرض.



ومن المتوقع هبوط المركبة الفضائية في كازاخستان على بعد 146 كم من جنوب شرق مدينة جيزكازغان في حوالي الساعة 7:35 بتوقيت موسكو.

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