روسيا تعدل قوانين داخلية مرتبطة بمغادرة الأطفال إلى خارج البلاد

دخلت بعض القوانين والقواعد والإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ في روسيا، اليوم الأحد 17 أكتوبر/ تشرين الأول، ومنها ما يتعلق بشروط مغادرة الأطفال إلى خارج البلاد.

وذكر موقع "أر بي كا" الروسي نقلا عن وزارة الداخلية الروسية أن القواعد المعدلة بشأن شروط نقل أو مغادرة الأطفال قانونيا البلاد دخلت حيز التنفيذ اليوم الأحد رسميا.

وقالت الوزارة بهذا الخصوص: "بموجب القواعد الجديدة، لكي يسافر الطفل إلى الخارج بمفرده فإن موافقة أحد الممثلين القانونيين (الوالدين، والوالدين بالتبني والأوصياء) كافية بالنسبة له، وبالتالي ليس بحاجة لموافقة خطية من الأم والأب شخصيا كما كان من قبل".

وبحسب الوزارة، فإن للأهل حق بتقديم طلب الاعتراض على المغادرة وقادرة بالإضافة إلى ذلك وضع قائمة بالدول التي ترفض لأولادهم بزيارتها. مشيرة إلى أنه "يمكن تقديم طلب أو سحبه في أي مقر تابع لوزارة الداخلية الروسية أو وزارة الشؤون الداخلية للهجرة، ولأولئك الذين يعيشون في الخارج في السفارة أو القنصلية الروسية".

وفقًا للوزارة، يمكن للوالد الذي يحمل الجنسية الروسية أن يمنع الطفل من مغادرة البلاد وله الحق بأخذه إلى الخارج شخصيا إذا رغب في ذلك، لكن في حال كان الوالد أجنبيا لا يمكنه ذلك.

وأعلنت رئيسة المديرية الرئيسية لقضايا الهجرة بوزارة الداخلية، فالنتينا كازاكوفا، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن أبرز التغييرات المقبلة في التشريعات المتعلقة بقضايا سفر القاصرين إلى الخارج.

وقالت إن "رحيل الطفل من روسيا قد يكون مقيدًا بالفعل من قبل أحد الوالدين"، ولكن من أجل مصلحة الولد من الضروري "إصلاح هذه المشكلة بطريقة معيارية".