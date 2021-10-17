طاقم فيلم الفضاء الروسي "التحدي" يصل إلى موسكو بعد عودته من المحطة الدولية

يصل الطاقم السينمائي الروسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، بعد الهبوط الناجح لأفراد الطاقم في كازخستان، في وقت سابق من صباح اليوم.

ومن المقرر أن يصل طاقم الممثلين مؤلف من الممثلة الروسية، يوليا بيريسيلد، والمخرج السينمائي، كليم شيبينكو، ورائد الفضاء، أوليغ نوفيتسكي، إلى مطار تشكالوفسكي، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، يوم الأحد، 17 أكتوبر/تشرين الأول.

When the airlock closes on your 🇷🇺 friends with a loud metallic sound, the smiles disappear for a moment in reverence to what they will experience on the way home through the atmosphere. Happy landing and see you soon on Earth! 🌎😀 #MissionAlpha pic.twitter.com/kX759zELY5 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 17, 2021

ونفذ كل من بيريسيلد وشيبينكو رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، استمرت 12 يوما، بهدف تصوير فيلم "التحدي"، الذي يعتبر أول فيلم روائي طويل يتم تصويره في الفضاء بشكل حقيقي وواقعي.

Актриса Юлия Пересильд, как мы можем видеть, чувствует себя прекрасно! 👩‍🚀



Вместе с Климом Шипенко она провела в космосе 12 суток. pic.twitter.com/QGFKUQzbOs — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021

الجدير بالذكر، أن أغلب الأفلام العالمية التي تضمن رحلات إلى الفضاء ضمن مشاهدها، تم تصويرها بطريقة المحاكاة على الأرض من خلال خلق بيئة مشابهة إلى حد ما لبيئة الفضاء، أو من خلال تقنيات التصوير والمونتاج التي تدمج وتنتج صورا غير حقيقية لتبدو للمشاهد على أنها مصورة من الفضاء، بعكس الفيلم الروسي الجديد.

На высоте 5,5 км выполнен отстрел лобового теплозащитного экрана спускаемого аппарата корабля #СоюзМС18 pic.twitter.com/dQ9FmJXmVp — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021

وكانت وكالة الفضاء الروسية، قد ذكرت اليوم، أن أفراد الطاقم السينمائي، الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو وكذلك رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي بصحة جيدة، بعد نجاح الفريق بالهبوط بسلام على الأرض.

Touchdown after 191 days in space for @Novitskiy_ISS and 12 days in space for two Russian filmmakers! More... https://t.co/CrQl3O1BUl pic.twitter.com/kzXlCTr0og — International Space Station (@Space_Station) October 17, 2021

وانطلقت في وقت سابق، مركبة الفضاء "سويوز إم إس-18" الروسية، التي تحمل طاقما سينمائيا روسيا، ورائد الفضاء الروسي، أوليغ نوفيتسكي، من محطة الفضاء الدولية في طريقها للعودة إلى الأرض.

Друзья, я рад снова приветствовать всех с МКС!



И сразу поздравляю @novitskiy_iss, Клима и Юлию с успешным возвращением на Землю! Следили и переживали всем экипажем! А мне было очень приятно работать с вами все эти 12 дней 😉



На МКС начинает работу 66 экспедиция. Будем на связи! pic.twitter.com/m71HbuYOJ5 — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) October 17, 2021

ووصل طاقم تصوير أول فيلم سينمائي روسي، في الـ 5 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى محطة الفضاء الدولية، لتصوير مشاهد من فيلم "التحدي" الذي يروي قصة طبيبة تقوم بدورها الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد، تم استدعاؤها للصعود إلى محطة الفضاء بهدف إنقاذ أحد أفراد الطاقم.