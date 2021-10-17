استطلاع رأي: قازان الخامسة... سكان المدن الروسية الأكثر التزاما بحميات صحية

احتلت قازان المركز الخامس في ترتيب المدن التي يراقب سكانها نظامهم الغذائي الصحي.

وتم تجميع التصنيف على أساس عدة أسئلة: هل يأكل السكان غالبًا البطاطس المقلية والوجبات السريعة، وهل يشربون المشروبات الغازية السكرية، وهل يأكلون المايونيز والكاتشب، وألواح الشوكولاتة والمصاص، وهل تأكل بشكل صحيح، حسب تصنيف موقع "زوم ماركت".

واحتلت موسكو المركز الأول في الترتيب، وذهب الثاني إلى نوفوسيبيرسك، واحتلت المركز الثالث مدينة سان بطرسبرغ، أما الرابع فآل إلى كراسنويارسك.

أما المراكز الأخيرة من المركز 15 وحتى المركز 20 فاحتلتها على التوالي مدن فارونج وسيمفيروبول وإيفانوفا وسارانسك وبريانسك وأخيراً كراسنودار.

وبلغت شريحة الاستطلاع 1.9 ألف مشترك، حيث تم إجراء الاستطلاع من خلال المكالمات هاتفية.