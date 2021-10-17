تقييم الحالة الطبية لطاقم فيلم "التحدي" بعد عودتهم من الفضاء

تم تقييم الحالة البيولوجية لطاقم الفيلم العائدين من محطة الفضاء الدولية من قبل وكالة الطب الحيوي الفيدرالية، حيث وصفت بأنها "مُرضية".

مشفى ميداني

ويقول موقع الوكالة: "بعد نقل رواد الفضاء إلى مستشفى متنقل تم تجميعه مباشرة في موقع الهبوط، تم إجراء الفحوصات اللازمة، وتم نقل بياناتها إلى المركز الطبي المركزي رقم 1 التابع لوكالة الطب الحيوي الفيدرالية في روسيا، حيث تمت تحليل البيانات الصحية".

وتم نقل الطاقم على متن ثلاث طائرات هليكوبتر، برفقة عاملين طبيين إلى مطار مدينة كاراغاندا، حيث سيتم نقل أفراده إلى مجمع "زفيزدني غارادوك" لإعادة تأهيلهم.

الأول في العالم

ووصلت الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو إلى محطة الفضاء الدولية في 5 أكتوبر/تشرين الأول على متن مركبة الفضاء "سويوز إم إس -"19 مع رائد الفضاء المتمرس أنطون شكابلروف.

وأمضوا 12 يومًا في الفضاء، واستمرت رحلة أوليغ نوفيتسكي، الذي غادر إلى المحطة في الربيع ،لمدة 191 يومًا.

ولا تزال تفاصيل حبكة الفيلم طي الكتمان، ولكن في وقت سابق قال مصدر إنه وفقًا للسيناريو، سيحتاج أحد رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية إلى عملية جراحية، ولن يكون من الممكن إعادته إلى الأرض لأسباب طبية، لذلك سيتم إرسال طبيب إلى الفضاء.