رئيس الأركان الإيراني يؤكد رغبة بلاده في تطوير التعاون مع القوات المسلحة الروسية

أكد قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، أن التعاون العسكري بين إيران وروسيا في ازدياد، وأن هناك رغبة من إيران في تطوير التعاون مع القوات المسلحة الروسية.

وأوضح باقري، فور وصوله إلى موسكو، أن "التعاون العسكري بين إيران وروسيا آخذ في الازدياد"، مضيفا أن "حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي لديها رؤية خاصة تجاه دول شرق آسيا وبدأت عملية انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون في هذا الوقت"، وذلك حسب " وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا ".

وتابع: "بالتأكيد سيتم تطوير التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والروسية في هذا الصدد".

ووصل اللواء محمد باقري، في وقت سابق اليوم، إلى موسكو، في زيارة رسمية لبحث اليات تطوير التعاون المشترك بين إيران و روسيا.

وكان في استقباله جمع من القادة العسكريين الروس بمن فيهم نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الجنرال سرغي ايستراکوف، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص الجنرال سيرزينوف، إلى جانب السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي.

وينوي رئيس هيئة الأركان الإيراني، خلال هذه الزيارة، إجراء محادثات على مدى 4 أيام متتالية مع كبار المسؤولين العسكريين الروس حول آليات توسيع العلاقات والتعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وروسيا، ومكافة الإرهاب والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

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