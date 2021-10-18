تركيا تعتزم شراء مقاتلات "سو-35" وسو-57" الروسية في حال تجميد أمريكا لصفقة "إف-16"

قال إسماعيل دمير، رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إن تركيا قد تشتري مقاتلات روسية من طراز "سو-35" و "سو-57" إذا جمدت الولايات المتحدة بيع مقاتلات F-16 بعد أن جمدت صفقة إف -35 في وقت سابق.