روسيا ترفع القيود على دخول أقارب الأجانب المقيمين في البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن سلطات البلاد قررت رفع الحظر المتعلق بدخول أقارب الأجانب القاطنين في روسيا، وبات بإمكانهم القدوم لزيارة أقاربهم.

وجاء هذا الإعلان منشورا على صفحة قسم إدارة القنصليات في وزارة الخارجية الروسية وجاء فيها: "إن الحظر المفروض على الدخول إلى الأراضي الروسية لم يعد ينطبق على أفراد عائلات المواطنين الأجانب والأشخاص المقيمين ولديهم تصريح إقامة بشكل دائم على الأراضي الروسية".

وأضافت الرسالة الرسمية "أفراد الأسرة يشملون الأزواج، الآباء، الأطفال، الأشقاء، الأجداد، الجدات، الأحفاد، والآباء بالتبني والأطفال بالتبني والأوصياء".

وأوضحت الإدارة أن "دخول هؤلاء الأشخاص إلى الأراضي الروسية ممكن عند تقديم نسخة من وثيقة تؤكد درجة العلاقة (شهادة زواج ، ولادة ، وما إلى ذلك) أو إثبات وصاية".

وأعلن عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، في مدونته الشخصية، اليوم الجمعة، أن موسكو أزالت بعض القيود التي فرضتها بسبب جائحة كورونا.

وقال سوبيانين: "اعتبارًا من اليوم، تم إلغاء المطلب الإلزامي لنقل 30% على الأقل من موظفي المؤسسات والمنظمات، بما في ذلك الموظفون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة، إلى وضع العمل عن بعد".