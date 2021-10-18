الخارجية الروسية: لافرنتيف يناقش الوضع في سوريا والمساعدات الإنسانية خلال لقائه الأسد

ناقش المبعوث الروسي إلى سوريا لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد الوضع الحالي في البلاد والمساعدات الإنسانية الشاملة لجميع السوريين.

وقالت الخارجية في بيان: "ناقش الاجتماع الوضع الراهن في سوريا بشكل مفصل، ومهام تحقيق الاستقرار المستدام على الأرض على أساس استعادة السيادة ووحدة أراضي البلاد، مع استمرار مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان "كما تمت مناقشة المساعدة الإنسانية الشاملة لجميع السوريين، بما في ذلك مراعاة قرار مجلس الأمن رقم 2585، وكذلك تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه بموجب قرار مجلس الأمن 2254".

واستقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، يوم أمس الأحد، في العاصمة السورية دمشق، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، والوفد المرافق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، على صعيد مكافحة الإرهاب أو على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بحسب صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على "فيسبوك".